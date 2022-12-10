В Дрездене полиция из-за вооруженного мужчины, который открыл стрельбу в центре города, проводит спецоперацию

В субботу, 10 декабря, в немецком Дрездене проводится масштабная полицейская операция. Утром вооруженный мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте.

Об этом сообщает Bild.

После мужчина на автомобиле направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

В настоящий момент проводится эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.