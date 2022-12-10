Нацполиция с 24 февраля зафиксировала около 47 тисяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами

За время полномасштабного вторжения рф в Украину полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко во время встречи с сотрудниками Управления соблюдения прав человека, сообщает сайт Нацполиции.

Глава ведомства отметил, что среди зафиксированных преступлений – пытки, изнасилования, убийства мирного населения.

Он отметил, что все правоохранительные органы Украины собирают доказательства военных преступлений, чтобы привлечь российских военнослужащих к ответственности.

Как известно, 10 декабря, согласно указу Президента Владимира Зеленского, в Украине отмечают День прав человека.