В Чернобаевке из-за оккупантов современная птицефабрика превратилась в место массового захоронения курей

На большой птицефабрике в Чернобаевке во время оккупации погибло подавляющее большинство кур.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так, в марте в результате массового обстрела армией рф Чернобаевки одна из крупнейших и самых современных местных птицефабрик осталась без электроснабжения. Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур. До начала полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 миллиона птиц.

«Учитывая, что в результате действий представителей стран-агрессора могло произойти бактериальное заражение значительной территории, правоохранители провели на предприятии следственные действия. Во время осмотра на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы – котлован глубиной около 3 м площадью 1880 кв. м Кроме этого, выявлено, что часть погибших кур находится в птичниках», – говорится в сообщении.

В прокуратуре информируют, что во время осмотра отобраны образцы для выяснения влияния этого события на окружающую природную среду. Теперь прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту экоцида (ст. 441 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты разрушили одну из крупнейших птицефабрик в Украине.