Освобожденный в ходе обмена заключенными между россией и США «оружейный барон» Виктор Бут дал первое интервью после возвращения на родину, в котором выразил полную поддержку войне, развязанной путинским режимом против Украины.

Интервью Бута опубликовано пропагандистским телеканалов RT.

- Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и, если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл [на фронт], — сказал Бут в интервью, подытожив его словами «я горжусь тем, что я русский. И я знаю, что мы всегда победим».

Как известно, «оружейный барон» и «торговец смертью» был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения. Его признали виновным по нескольким статьям, в том числе в «сговоре с целью предоставления помощи террористической организации», отмывании денег, мошенничестве и незаконной торговле оружием. Есть предположения, что Бут имеет связи с российскими спецслужбами.

8 декабря в результате обмена заключенными Бут был доставлен в россию. Взамен рф отдала США американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер.