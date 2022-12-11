Суд отправил в СИЗО без права на залог «главного бухгалтера» оккупационной администрации Снигиревки

59-летней жительнице города Снигиревка, которая согласилась сотрудничать с оккупантами и возглавить должность главного бухгалтера, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Соответствующее решение приняла следователь судья Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун, говорится в сообщении суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемая согласилась занять должность главного бухгалтера в незаконно созданном оккупационной властью органе власти, т.н. «военно-гражданской администрации города Снигиревки и Снигиревского района».

«Функцию главного бухгалтера женщина выполняла с лета 2022 года. В должности она организовывала и контролировала работу бухгалтерского отдела оккупационной администрации государства-агрессора, занималась начислением выплат заработной платы сотрудникам администрации, формировала отчетность работы отдела. За свою работу женщина получала денежное вознаграждение в сумме 70 000 рублей», - говорится в сообщении.

В обоснование ходатайства прокурор указывал, что подозрение является обоснованным и отмечал наличие рисков укрывательства от следствия, препятствование уголовному производству, совершение другого уголовного правонарушения.

Подозреваемая и ее защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения, следственный судья Галина Подзигун постановила избрать подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее суд арестовал 57-летнюю коллаборантку, возглавлявшую «отдел социальных выплат военно-гражданской администрации города Снигиревки и Снигиревского района».