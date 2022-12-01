В Париже футбольные фанаты устроили беспорядки – полиции пришлось применять слезоточивый газ

Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ на Елисейских Полях в Париже против футбольных болельщиков, праздновавших выход Франции и Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Reuters.

Люди начали собираться на знаменитой французской улице после победы сборной Марокко над Португалией, а когда Франция выиграла у Англии со счетом 2:1, фанатов стало еще больше.

По данным Le Parisien, в общей сложности на улицы вышло около 20 000 человек.

Мирное празднование переросло в погромы магазинов, и для успокоения толпы полиции пришлось применить специальные средства, в том числе газ. В результате столкновений полиция задержала по меньшей мере 74 человека.