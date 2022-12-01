В Николаеве на территории завода «Зоря»-«Машпроект» отравили собак – полиция проводит проверку

В Николаеве на заводе «Зоря»-«Машпроект» отравили собак, которые жили на территории предприятия.

Об этом сообщила в Instagram зоозащитница Анна Куркурина.

Она считает, что к отравлению причастно новое руководство завода. Куркурина говорит, что погибло большое количество животных.

- Руководство завода «Зоря»-«Машпроект» решило, что они не идут в Европу… они поступают как орки. Сегодня было отравлено огромное количество собак на территории предприятия… Животные на этом заводе все время войны снабжались гуманитарным кормом и стерилизацией от европейских дружественных стран. Новое руководство завода наплевало на все европейские ценности. Они опозорили мой город, я требую расследования. Сегодня было написано мной заявление в полицию, - сказала активистка 11 декабря.

Жительница Николаева Марина сообщила, что были отравлены животные, много лет живущие на территории завода.

«В коллективе завода обеспечивают им все: от кормления и лечения до стерилизации, чтобы уменьшить поголовье! Щенки пристраиваются в семьи! Волонтёрская группа #4UA обеспечивает кормом. На территории при содействии прежнего руководства установлены автоматические кормушки, изготовленные волонтерами. Создана и существует несколько лет внутризаводская Viber-группа по пристройству и кормлению этих животных!» - написала она в соцсети.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт заявления, данные внесли в журнал Единого учета, проводится проверка.

Редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием на «Зорю»-«Машпроект», где пообещали предоставить его позже.