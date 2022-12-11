В Риме мужчина устроил стрельбу и убил трех человек на собрании ОСМД

Три женщины погибли в результате стрельбы, которую устроил 57-летний мужчина на собрании объединения управителей дома на севере Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Инцидент произошел на собрании членов объединения Valleverde, насчитывающего 200 человек и управляющего домом в районе водохранилища Турано. Его вице-президент Лучиана Чиорба заявила, что мужчина не хотел оплачивать стоимость проживания и угрожал людям.

– Члены объединения остановили его, а потом мы вызвали карабинеров, – рассказала Чиорба.

Полиция прибыла на место, огородила бар, возле которого состоялась встреча, и задержала 57-летнего Клаудио Кампити. Три женщины – Сабина Сперандио, Элизабетта Силенци и Николетта Голисано – погибли на месте в результате огнестрельных ранений. Еще четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Один из членов Valleverde рассказал Il Messaggero, что конфликт между Кампити и другими членами объединения продолжался годами. Мужчина не платил за проживание и подключение к канализации, а в своем блоге угрожал людям.