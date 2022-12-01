В Николаеве водитель насмерть сбил пешехода на перекрестке

В Николаеве на Богоявленском проспекте, в районе улицы 295-й Стрелковой дивизии, 58-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил насмерть 30-летнего пешехода.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Пешеходов призвали в темное время суток быть осторожными при переходе дороги и носить светоотражающие элементы. Водителей призвали ограничивать скорость в местах интенсивного дорожного движения.

Отметим, что в последнее время в Николаеве, когда выключают светофоры, водители начали нарушать скоростной режим и не пропускать пешеходов.