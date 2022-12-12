В Николаеве будут судить пограничника, который летом изнасиловал 13-летнюю девочку

Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы Украины по факту изнасилования 13-летней девушки (части 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает николаевская областная прокуратура.

Известно, что 8 июля в отделение полиции №4 Николаевского районного управления обратилась местная жительница с сообщением о том, что в отношении ее дочери были совершены насильственные действия.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, как суд дал десять лет тюрьмы юноше, который вломился в дом, запугал пенсионерку и изнасиловал ее 15-летнюю внучку.