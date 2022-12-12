На Луганщине оккупанты собираются закрыть шахты – ежденевно вырезается и вывозится оборудование

Российские оккупанты готовят закрытие шахт на захваченной территории Луганской области.

Об этом 12 декабря в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

По имеющимся данным, оккупанты вырезают шахтное оборудование. В частности, на шахте «Красный партизан» возле Должанска захватчики демонтируют и вывозят оборудование ежедневно. Предприятие готовится к консервации.

В ОВА отметили, что оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными.

«Еще около 700 работникам предложили места в центрах занятости в связи с ликвидацией предприятий. Для них организуют курсы профессионального обучения. Только где потом работать в тех населенных пунктах, где шахта была единственным местом дохода?» – говорится в сообщении.

В то же время в Должанске захватчики усилили мобилизационные мероприятия. По сведениям ОВА, мужчин там ищут, проверяя каждую квартиру.

Напомним, в Луганской области россияне разворовали предприятия на металлолом, а шахты затопили.