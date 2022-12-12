Во Львовской области появились мошенники, которые «собирают» средства для военных от имени ОВА

Жителей Львовской области, в том числе предпринимателей, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники от имени областной военной администрации собирают материальную помощь для военных.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

«В таких письмах, которые посылают якобы от Львовской ОВА и якобы с моей подписью, говорится, что мы собираем материальную помощь нашим защитникам. Официально заявляю: ни я, ни Львовская ОВА ни один работник администрации такого сбора не проводим», - отметил. он.

Козицкий призвал граждан изучать содержание писем. И в случае получения подобных предложений сразу обращаться в полицию.

Напомним, полиция разыскивает мошенников, которые присвоили 120 тысяч гривен с карточных счетов жителей Николаевщины.