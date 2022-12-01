На Черниговщине задержали начальника райотдела полиции, который устроил обыски на предприятии, чтобы заставить заплатить ему $20 тысяч взятки

На Черниговщине начальник райотдела полиции разоблачен на вымогательстве 20 тысяч долларов США за прекращение давления на бизнес.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, страж порядка, узнав об изменении в руководстве местного рыбного хозяйства, решил заработать на новых владельцах.

Используя свои полномочия, он приказал подчиненным систематически проводить следственные действия на территории хозяйства и уведомлять владельцев о необходимости поиска компромиссов с руководством полиции.

Чтобы прекратить это давление, предприниматели вынуждены были встретиться с руководителем райотдела полиции. В ходе встречи правоохранитель сообщил, что за 20 тысяч долларов США перестанет препятствовать их бизнесу. В противном случае он угрожал заблокировать работу рыбхоза.

В ходе дальнейших переговоров должностное лицо согласилось снизить сумму неправомерной выгоды до 15 тысяч долларов США. Для перечисления этих средств он предоставил предпринимателям номера банковских счетов, зарегистрированные на выехавших за границу лиц.

В рамках досудебного расследования зафиксировано получение полицейским неправомерной выгоды на общую сумму 245 тысяч гривен несколькими траншами.

Во время получения дежурной части неправомерной выгоды – 49 тысяч гривен правоохранители задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 368 УК Украины. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.

Напомним, как в Житомирской области заместителя начальника управления ГНС задержали за вымогательство у предпринимателя ₴200 тысяч взятки.