Полицейские задержали торговцев метадоном в Николаеве

Николаевские полицейские задержали двух участников сбыта кристаллического метадона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что два жителя Николаева через один из мессенджеров наладили в городе сбыт метадона путем размещения в «закладок».

Для сокрытия своей преступной деятельности фигуранты общались исключительно в сети Интернет и находились в разных городах. 32-летний закладчик находился в Николаеве, где осуществлял размещение наркозакладок в различных тайниках. Его 42-летняя сообщница, которая выполняла роль оператора канала и предоставляла клиентам реквизиты банковских карт или номеров телефонов для оплаты, скрывалась в одном из городов Ивано-Франковской области.

Фигуранты были задержаны следователями и оперативниками УБН непосредственно после очередного сбыта наркотических средств. К тому же 32-летний фигурант находился в розыске за совершение аналогичных преступлений.

По местам проживания обоих злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли наркотическое вещество метадон кристаллический, оборудование для его взвешивания и упаковки, телефоны, которые они использовали в своей преступной деятельности, денежные средства в сумме около 100 тысяч гривен и 3000 долларов США, полученные в результате сбыта наркотических средств

Изъятое следователи направили на проведение экспертиз.

Обеим фигурантам следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 УК Украины, а именно – в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте наркотического средства. В настоящее время подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному сбыту наркотических средств.

Напомним, как в Николаеве полиция задержала трех местных жителей, систематически сбывавших наркотики.