СБУ обезвредила российскую агентуру, которая наводила ракеты на школы и роддома Донбасса

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть спецслужб россии.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецкая.

Кроме того, передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы.

Среди задержанных - трое местных жительниц, которых подконтрольное рф «МДБ «днр» завербовало после начала полномасштабного вторжения.

«Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения вражеских задач. Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему «связному», находящемуся во временно захваченной Горловке. А он уже «отчитался» куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного России местного «МДБ «ДНР», - уточнили в сообщении.

Для коммуникации использовался заранее отработанный анонимный канал интернет-связи.

Через него агенты пересылали координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленниц правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом, а также паспорта рф.

Следователи Службы безопасности сообщили трем фигуранткам о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена совершена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее СБУ задержала жителя Снигиревки, продававшего награбленное оккупантами имущество.