Замглавы Федерации профсоюзов и бывших высокопоставленных чиновников КГГА подозревают в незаконной приватизации госимущества на ₴25 миллиардов

СБУ разоблачила заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины и четверых бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА на организации масштабной схемы присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Фигуранты занимались незаконным «выводом» из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов.

Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.

Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 миллиардов гривен.

По данным следствия, «схема» заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты.

Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

В настоящее время топ-чиновнику профсоюзову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 миллионов гривен.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ОГП уточнили, что подозреваемый как председатель наблюдательного совета ЧАО «Укрпрофздравница» принял решение о продаже объекта недвижимого имущества – Киевской курортной бальнеобольницы площадью 11 тысяч 672 квадратных метра. Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость имущества свыше 138 миллионов гривен.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного присвоения и отчуждения курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов должностными лицами Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО «Укрпрофздравница», ЧАО «Укрпрофтур» и других подконтрольных им юридических лиц продолжается. Его осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР по оперативному сопровождению сотрудников ГКИБ СБУ.

Напомним, как государству вернули «Октябрьский дворец», ранее чиновники КГГА незаконно передали профсоюзам.