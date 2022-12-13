Жителя Николаевщины будут судить за уклонения от призыва

Жителю пгт Арбузинка Николаевкой области сообщили о подозрении по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина, будучи военнообязанным, по месту жительства в присутствии уполномоченных лиц отказался от получения повестки на отправку в воинскую часть, таким образом уклонившись от прохождения военной службы.

Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела полиции № 1 Первомайского районного отдела полиции.

Согласно санкции статьи, за указанное уголовное правонарушение мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, как жителя Николаева приговорили 10 годам тюрьмы за убийство соседа.