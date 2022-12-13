В Украине сохраняется значительный дефицит электричества, а ремонт усложняется плохой погодой, - Укрэнерго

По состоянию на утро 13 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии, работа ремонтных бригад осложняется погодными условиями.

Об этом «Укрэнерго» сообщает в своем Facebook.

«В энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным», – говорится в сообщении.

Кроме того, на востоке россияне снова обстреляли несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Но ремонтные работы на пораженных объектах будут начаты после разрешения ВСУ.

В то же время на деоккупированных территориях удалось запитать населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что ранее на Николаевщине обновили графики отключения электроэнергии