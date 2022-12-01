В Одессе задержали российского агента, который был «на связи» со штабом ЧВК «Вагнер»

Служба безопасности задержала еще одного агента российских спецслужб, который контактировал со штабом российской частной военной компании «Вагнер» и московского ОМОНа. На его телефоне также обнаружили электронные карты с «целями» воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы. Прежде его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.

Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.

Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в рф.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения оккупантов попал из-за своей деструктивной активности в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления оккуантов.

Для сбора развединформации агент лично выходил на местность, скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Позже полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как СБУ обезвредила российскую агентуру, которая наводила ракеты на школы и роддома Донбасса.