Зеленский призвал партнеров оказать срочную помощь Украине в энергетической сфере

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины оказать срочную помощь стране в энергетической сфере.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Ключевая задача – сберечь основную энергосистему Украины. Именно поэтому нужен такой формат», - сказал он выступая на конференции «Солидарны с украинским народом».

По словам Зеленского, Украине нужно несколько категорий оборудования - трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

«Как минимум, до завершения отопительного сезона нам нужна аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы. То есть поставка электрики из стран Евросоюза в Украину. Объем до 2 Гигаватт. Чтобы это стало возможным, необходимо решение Евросети операторов системы передачи электрики увеличить импортную мощность», - сказал он.

Зеленский добавил, что такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах.

Он также призвал по аналогии с миссиями МАГАТЭ на АЭС, Евросоюз «направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры». Такие миссии ЕС могут стать надежным фактором стабилизации ситуации и необходимого международного контроля.

«Из-за разрушения террористами и электростанций мы вынуждены использовать больше газа этой зимой, чем это предусматривалось. Как следствие, нам нужна поддержка по закупке 2 миллардов кубометров газа», - сказал он.

«Результатом этой конференции может стать договоренность о финансировании проекта по закупке ЛЕД ламп для Украины. 50 миллионов таких ламп позволяет сэкономить около 1 Гигаватт электроэнергии», - отметил Зеленский.

Он заявил также, что «нам нужен специальный механизм координации усилий – Парижский механизм, который позволит давать эффективные ответы на каждый случай российского энерготеррора».

«Мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России», - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Украине сохраняется значительный дефицит электричества, а ремонт усложняется плохой погодой.