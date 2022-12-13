В Германии приговоренный к пожизненному заключению смог ненадолго захватить в заложники двух работников тюрьмы

Мужчина, приговоренный к пожизненному заключению за нападение на синагогу в немецком Галле и убийство двух человек, в тюрьме сумел ненадолго захватить в заложники двух работников и был ранен.

Об этом сообщает dpa, пишет «Европейская правда».

Стефан Балье отбывает наказание в тюрьме возле Магдебурга. Как стало известно, вечером 12 декабря ему удалось захватить в заложники двух представителей персонала тюрьмы и удерживать около часа. После этого правоохранители начали масштабную операцию. Во время сопротивления Балье получил ранения, заложники в итоге не пострадали.

Уголовная полиция в связи с инцидентом начала специальное расследование в тюрьме. Отмечают, что Балье по-прежнему отличается сложным поведением в заключении.



Напомним, в 2019 году Стефан Балье на Йом-Кипур, главный еврейский праздник, попытался ворваться в синагогу в Галле. Когда ему это не удалось, он убил двоих случайных людей рядом и ранил еще двоих.

В 2020 году его приговорили к пожизненному заключению. Во время процесса мужчина выражал антисемитские и расистские взгляды.