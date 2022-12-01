Пьяный житель Николаевщины угнал BMW, а когда там закончился бензин, то с ножом отобрал мотоцикл у знакомых

В Вознесенском районе полицейские задержали мужчину за незаконное завладение автомобилем и мотоциклом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

12 декабря около 00:30 в дежурную часть Вознесенского райуправления полиции поступило сообщение от жителя райцентра о том, что неизвестный завладел его автомобилем марки BMW.

Получив ориентировку на авто, полицейские приступили к поискам и через некоторое время установили местонахождение угнанного автомобиля.

Как выяснилось злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться и угнал транспортное средство. Отъехав несколько километров, в автомобиле закончилось горючее, поэтому правонарушитель решил бросить автомобиль на обочине, а сам вошел во двор к знакомым, угрожая ножом, угнал оттуда мотоцикл. Через некоторое время в мототранспорте тоже закончилось горючее, и фигурант решил вернуться к покинутому автомобилю. Там злоумышленника уже ждали правоохранители.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины.

34-летнему задержанному полицейские объявили о подозрении по части 1 и части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. Следствие продолжается.