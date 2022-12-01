Скандальный столичный торговец кокаином получил пять лет тюрьмы

К пяти годам лишения свободы приговорен наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.

Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по части 1 статьи 307, части 1 статьи 309 УК Украины.

По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях.

Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

В ведомстве не раскрывают имя фигуранта, но с фото становится понятно, что речь идет о наркодилере Юрии Чернецком.

По его наркоторговле в суде сейчас находится еще одно производство. За второй эпизод он был задержан в конце августа 2022 года.

Скандальности делу принесло то, что когда граждане активно собирали деньги в поддержку ВСУ, то жена наркоторговца объявила сбор четырех миллионов гривен, чтобы Чернецкий смог покинуть СИЗО под залог. Она так и не собрала достаточной суммы денег.

Напомним, как в Николаеве суд арестовал с миллионными залогами двух торговцев кокаином.