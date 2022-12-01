Во Львове нашли нелегальный склад с российскими авиадеталями к военным самолетам на ₴250 миллионов – посылки дельцам поставляли из Николаева

Во Львове полицейские изъяли запчасти к авиатехнике на 250 миллионов гривен, планируется их передача оборонному комплексу государства.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины и Офисе Генпрокурора.

Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о хранении имущества военного назначения, которое могло быть получено незаконным способом.

В ходе первого этапа реализации на одном из рынков Львова полицейские обнаружили 107 коробок с запчастями к гражданской и военной авиатехнике. В ходе дальнейшей отработки маршрутов перемещения установили лиц, получивших «посылку» из Николаева и нанявших складское помещение.

13 декабря правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства одного из фигурантов в городе Хмельник Винницкой области. В результате изъяли около 200 ящиков с запчастями, печати и клише для подделки документации о сроке эксплуатации указанных запчастей к авиатехике.

В большинстве случаев в изъятых коробках находились датчики и другие комплектующие двойного назначения, в частности, к самолетам «МиГ», которые были изготовлены на территории россии в 1980-2000 годах.

Усилия правоохранителей направлены на установление каналов попадания запчастей в авиатехнику на территорию Украины и круга лиц, причастных к транспортировке имущества в места их хранения.

Учитывая, что запчасти относятся к категории дефицитных комплектующих для военной и гражданской авиатехники, проводятся мероприятия по их передаче в оборонное предприятие.