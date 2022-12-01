В Николаеве патрульного отдали под суд за избиение пассажира автомобиля

В Николаеве перед судом предстанет патрульный полицейский, обвиняемый в избиении пассажира автомобиля.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, патрульный во время несения службы остановил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.

В ходе общения с пассажиром автомобиля, который высказывал замечания к работе полицейских, сотрудник патрульной полиции потерял контроль над своим поведением и, в отсутствие предусмотренных Законом Украины «О Национальной полиции» оснований, распилил в лицо мужчины слезоточивый газ, а также нанес ему удары руками и ногами по грудной клетке, чем повлек за собой перелом ребра.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта полученное потерпевшим телесное повреждение относится к категории средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Санкция части 2 статьи 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.