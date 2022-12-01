Пострадавших в результате столкновения Citroen и Renault оказалось больше, среди них дети – полиция ищет свидетелей ДТП

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на Николаевщине вечером 15 декабря, в котором получили травмы восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в ГУ Нацполции в Николаевской области.

Изначально сообщалось, что в результате столкновения Citroen и Renault пострадали пять человек.

В полиции уточнили, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Citroen C-Elysee и Renault Kangoo произошло в 20:25 на 82-м километре автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи пгт Березанка.

«В результате столкновения транспортных средств травмировались восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних: 28-летняя водитель Citroen C-Elysee и трое ее пассажиров от 22 до 32 лет, 39-летний водитель Renault Kangoo и трое пассажиров – женщина и мальчики 9-ти и 11 лет. Пострадавших с разными степенями тяжести доставили в медицинские учреждения», – рассказали в полиции.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предварительно, частью 1 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.