Пострадавших в результате столкновения Citroen и Renault оказалось больше, среди них дети – полиция ищет свидетелей ДТП

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на Николаевщине вечером 15 декабря, в котором получили травмы восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних.
Об этом сообщили в ГУ Нацполции в Николаевской области.
Изначально сообщалось, что в результате столкновения Citroen и Renault пострадали пять человек.
В полиции уточнили, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Citroen C-Elysee и Renault Kangoo произошло в 20:25 на 82-м километре автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи пгт Березанка.
«В результате столкновения транспортных средств травмировались восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних: 28-летняя водитель Citroen C-Elysee и трое ее пассажиров от 22 до 32 лет, 39-летний водитель Renault Kangoo и трое пассажиров – женщина и мальчики 9-ти и 11 лет. Пострадавших с разными степенями тяжести доставили в медицинские учреждения», – рассказали в полиции.
Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предварительно, частью 1 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 067-828-51-00, 102», – обратились в полиции.