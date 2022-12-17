В Турции террористы пытались взорвать автобус со спецназом

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции взорвался оставленный на обочине автомобиль, когда мимо него проезжал бронированный автобус с полицейским спецназом. Пострадали 8 полицейских и один гражданский.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber, передает ТСН.

Для нападения была применена дистанционно управляемая бомба, заложенная в арендованный автомобиль. Дождавшись проезда полицейского автобуса, террорист совершил взрыв. Все девять человек, которые получили незначительные повреждения, были доставлены в больницу, но в длительной госпитализации не нуждались.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойла, задержаны пятеро подозреваемых. Один из них признался, что доставил автомобиль на автотрассу и заложил бомбу. Организатор взрыва - брат участника террористической группы, которого обезвредил спецназ еще в 2004 году.