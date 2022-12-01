Экс-командир убитого кувалдой Нужина заявил, что знает о 10 случаях казни «вагнеровцев» – теперь за ним «охотится» ЧВК

Бывший командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК «Вагнер», Андрей Медведев, заявил, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях. По его словам, на нескольких расстрелах он присутствовал лично.

Об этом он рассказал The Insider.

По словам Медведева, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Об одном из случаев убийства «отказников» он рассказал подробно.

- Они получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД — и [их] расстреляли.

Медведев пояснил, что группа МЕД — отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера.

- Они занимаются обнулением: забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было, — рассказал он.

Медведев говорит, что Нужин служил в его подразделении:

- Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбэшники [Служба безопасности ЧВК Вагнера] и задавали мне вопросы касательно данного персонажа.

Он утверждает, что завербованные наемники ЧВК «Вагнер» не получают деньги, и их родственники тоже не получают обещанных выплат за погибших:

- У нас половина бойцов, которые были эвакуированы, их официально подавали как без вести пропавших. Для чего это делается? Чтобы не платить по страховому случаю за смерть, потому что ни одно страховое агентство никогда не покроет такое количество потерь, ни одно страховое агентство не возьмет на себя такое.

Медведев рассказал также, что заключенные в отряде «каждую неделю обновлялись».

- В зависимости от потерь нам делали докомплектацию. У меня в отделении в подчинении было 15 человек, это именно штурмовое отделение, которое выходило на боевые задачи, — рассказал он. — Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все «косячники» и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось три человека из тридцати.

Личность Медведева подтвердил The Insider глава Gulagu.Net Владимир Осечкин. Ранее Gulagu.Net опубликовал обращение Медведева к руководству страны и лично Владимиру Путину с просьбой сохранить ему жизнь в случае его поимки наемниками из ЧВК Вагнера.

Сейчас Медведев в бегах, он сообщил The Insider, что его преследуют наемники ЧВК «Вагнер». Он утверждает, что у него есть видео казни наемников в Алчевске (Луганская область) и если с ним что-то случится, это видео будет опубликовано. На этом видео, как рассказал Медведев, казнят двух заключенных за отказ воевать.

По его словам, когда он сбежал, всех, кто воевал с ним, задержали.

Напомним, ранее в сети разошлись видео, на котором завербованного для войны в Украине российского зэка Евгения Нужина неизвестные казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону ВСУ. Видео опубликовал связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал GreyZone.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал казнь словами «собаке — собачья смерть». Позже он обратился к генеральному прокурору россии Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Евгения Нужина. По мнению Пригожина, за убийством стоит ЦРУ, которое завербовало Нужина.

В то же время, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка Евгений Нужин был добровольно отправлен Украиной в россию в результате обмена военнопленными.

По словам российской правозащитницы Ольги Романовой, «вагнеровцы» на войне в Украине казнили как минимум 40 участников ЧВК.