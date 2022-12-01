Полицейские задержали 24-летнего рецидивиста по подозрению в совершении серии краж из магазинов в Вознесенском районе

На Вознесенщине полицейские разоблачили жителя района по подозрению в совершении серии краж.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В течение недели в Вознесенское районное управление полиции поступали заявления от владельцев магазинов и торговых киосков о воровстве принадлежащего им имущества.

«По каждому факту следователи начали уголовные производства и поиск причастных к преступлениям лиц. Проведя ряд розыскных мероприятий, оперативники установили личность правонарушителя. Вором оказался 24-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений», - говорится в сообщении.

Фигурант взламывал замки дверей и выбивал окна, чтобы попасть в помещения. Таким образом мужчина совершил пять краж и нанес ущерб на сумму более 20 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается расследование уголовных производств, начатых по ч. 4 ст. 185 УК Украины («Кража, совершенная в условиях военного положения»).

По согласованию с процессуальным руководителем Вознесенской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении ряда краж. За совершенное краду грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.