Николаевской пенсионерке сообщили о подозрении за поддержку российских оккупантов

65-летней жительнице Николаева, которая в мессенджере оправдывала военные действия российской федерации на территории Украины, следователи полиции сообщили о подозрении.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Разоблачили незаконную деятельность 65-летней женщины дознаватели Николаевского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области ГКП НПУ. Процессуальное руководство в производстве осуществляет окружная прокуратура Николаева.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что фигурантка в мессенджере вела личную переписку со знакомой, которая находится на территории российской федерации. Женщина поддерживала действия государства-агрессора в проведении агрессивной войны против Украины, отрицала неправомерные действия россии против нашей страны, признавала правомерными временные оккупации части территорий Украины, глорификацию представителей вооруженных формирований России и представителей оккупационной администрации россии», - говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали личность гражданки, установили фактическое место ее нахождения и провели обыск по месту жительства. В ходе следственных действий полицейские изъяли соответствующую технику и прекратили преступную деятельность фигурантки.

В настоящее время следователи Николаевского районного управления полиции сообщили женщине о подозрении ч. 2 ст. 436-2 УК Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»). Ей грозит до пяти лет заключения.

Продолжается досудебное расследование.