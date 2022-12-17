В Николаевской области 68-летний мужчина выращивал каннабис, теперь ему грозит до трех лет тюрьмы

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно с сотрудниками отделения полиции № 4 Николаевского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в домовладении 68-летнего жителя одного из сел Николаевского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли в доме мужчину готовое к употреблению наркотическое вещество – каннабис.

По словам злоумышленника, наркозелье он выращивал и хранил для собственного употребления.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителя будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Продолжается следствие.