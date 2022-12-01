Мэр Белгород-Днестровского наехал на сотрудников СБУ и прокуратуры, которые хотели вручить ему обвинительный акт

В субботу, 17 декабря, городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан (представляет ОПЗЖ) наехал на сотрудников СБУ и работников прокуратуры, пытавшихся вручить ему обвинительный акт.

Об этом сообщает «Думская».

К Граждану домой пришли сотрудники УСБУ в Одесской области и прокурор Беляевской окружной прокуратуры, чтобы вручить обвинительный акт по части 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественные обязанности). Речь идет, очевидно, о драке между городским головой и главой райгосадминистрации Григорием Мельниченко.

«Мэр отказался принимать документы, пытался спровоцировать драку в общественном месте, после чего наехал на правоохранителей, нанеся им телесные повреждения. Кроме того, как считают в СБУ, он поставил под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка, который в момент инцидента находился рядом», - сообщает издание.

По факту насилия в отношении работников правоохранительных органов и умышленного нанесения им телесных повреждений возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Напомним, в октябре Виталий Граждан заявлял, что его после обыска избили сотрудники СБУ, а ранее глава Одесской ОВ Максим Марченко просил об его отставке. По мнению Граждана, за ситуацией с обысками стоит именно председатель ОВА Марченко.