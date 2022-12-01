В россии СК не усмотрел состава преступления в призывах пропагандиста Красовского топить и жечь детей в Украине

Следственный комитет не усмотрел состава преступления в высказываниях журналиста Антона Красовского, призывавшего топить и жечь детей в Украине.

Об этом сказано в ответе ведомства на запрос адвоката и депутат мосгордумы Евгения Ступина, передает Meduza.

«Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по Москве, не содержится», — говорится в документе, который опубликовал Ступин.

Там же отмечается, что обращение депутата перенаправлено в управление МВД по Москве «в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий».

Напомним, российский пропагандист Красовский в эфире ТВ призвал топить и жечь украинских детей. В частности, в Украине Красовского заочно судят за призывы к геноциду.