На Харьковщине правоохранители объявили подозрение мужчине, который внедрял российскую программу в школе во время оккупации

В Харьковской области в Изюмском районе правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время российской оккупации добровольно внедрял российские программы обучения в школе.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Харьковской области 17 декабря.

В ведомстве говорят, что в августе 49-летний житель Савинского общества во время временной оккупации поселка пошел на сотрудничество с врагами и заключил трудовой договор с незаконно созданной администрацией.

«Мужчина занял должность директора одной из школ общества с целью внедрения русского языка и русской образовательной программы в учебный процесс», - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает заключение до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет, или исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.