Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата Николаевского горсовета Ентина, подозреваемого в мошенничестве

Центральный районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест экс-депутата Николаевского горсовета Владислава Ентина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом идет речь в сообщении Дмитрия Рябченко в Facebook.

«Владиславу Ентину, который небеспочвенно обвиняется следствием в краже волонтерки на сумму около миллиона гривен, шедевральный Центральный найжесточайший суд вынес найбесчеловечнейшую меру пресечения - ночной домашний арест и без всякого залога, хотя бы мизерного. Хотя по тем двум статьям должен был быть нехилая сумма залога и явно не ночное «ограничение», - отметил Рябченко.

Как известно, экс-депутату горсовета Владиславу Ентину и его пособнику сообщили о подозрении за присвоение емкостей для питьевой воды, которую передавали в качестве благотворительной помощи для Николаева.