Немецкие полицейские в сентябре в рамках дела об отмывании средств обыскали резиденцию криминального авторитета «Нарика», – СМИ

16 сентября 2022 года немецкие правоохранители провели обыск в берлинской резиденции 50-летнего президента Международного благотворительного фонда «Солидарность» Александра Петровского, который ранее через суд добивался запретить называть его криминальным авторитетом по прозвищу «Нарек».

Об этом сообщает издание Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

По словам инсайдера, обыск производился в рамках расследования уголовного дела по обвинениям в адрес Петровского в отмывании средств.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято более 450 тысяч долларов, а также коллекцию элитных наручных часов, среди которых опрошенные редакцией Dетектив-Info специалисты ювелирной отрасли узнали ценные модели лакшеры-марок Parmigiani, Bovet, Zenith, Bregeut и т.д.

Согласно рабочей версии немецких следователей, «Нарик» считается лидером мощнейшей организованной преступной группировки Днепра, специализирующейся на совершении насильственных и экономических преступлений. В частности, Петровскому приписывают контроль над разветвленной сетью мошеннических call-центров, причастность к процессам незаконной добычи янтаря, нефти и газа, использование коррупционных схем для присвоения государственных ресурсов в Украине, а также визию эмиссара от так называемых «воров в законе» в процессе легализации денег, полученных преступным путем.

Известно, что на момент обыска правоохранителям не удалось встретить Петровского лично. Как считается, накануне визита немецких следователей выехал в Словакию, где обратился с заявлением о получении вида на жительство. Также было установлено, что в начале августа 2015 Александр Петровский получил паспорт гражданина Республики Кипр.

Издание добавило, что весной текущего года (вскоре после начала широкомасштабного военного вторжения армии РФ) выяснилось: «Нарик» «убежал из Украины уже после того, как мужчин никуда не выпускали». Долгое время считалось, что вместе со своей правой рукой Эмилем Арутюняном президент МБФ «Солидарность» якобы избрал в качестве нового места обустройства своей резиденции столицу Австрии.

Напомним, ранее Мэр Днепра Борис Филатов обвинил известных в определенных кругах Александра Петровского и Эмиля Арутюняна в распространении пророссийской пропаганды из-за подконтрольных медиа. Он просил Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро проверить эту информацию.