В Германии нашли часть сокровищ, похищенных из музея Дрездена

В Германии нашли значительную часть украшений XVIII века, которые были украдены из дрезденского музея "Зеленый свод" в 2019 году.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Associated Press.

В полиции сообщили, что изъяли 31 ценный предмет в Берлине. Украшения перевезли в Дрезден, где проверят их подлинность и определят возможные повреждения.

Правоохранители не раскрыли, где именно нашли эти предметы, и при каких обстоятельствах это произошло. Ранее стало известно, что прокуратура Германии предъявила обвинение шести подозреваемым в ограблении музейной сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене.

Сообщается, что грабители имели при себе заряженный револьвер и пистолет с глушителем. Ранее они подожгли электрощит для уличного освещения в Старом городе, чтобы отключить подачу электроэнергии к сигнализации.

Музей "Зеленый свод" – знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Страховая стоимость похищенных экспонатов – 113,8 миллиона евро.