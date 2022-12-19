В Австрии спецназ задержал гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу россии

Австрийские правоохранители задержали 39-летнего гражданина Греции русского происхождения. Его подозревают в шпионаже в пользу россии.

Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД страны.

По данным издания, задержанный является сыном бывшего сотрудника главного разведывательного управления генштаба рф, работавшего дипломатом в Германии и Австрии.

Спецназ нагрянул домой к подозреваемому в пригороде Вены. При обыске были обнаружены прослушивающие устройства, а также несколько мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Есть сведения, что задержанный контактировал с дипломатами и сотрудниками спецслужб различных стран. Кроме того, он подозревается в разглашении государственной тайны.

Напомним, в Швеции по подозрению в шпионаже задержали семейную пару из россии.

А в Польше с февраля обнаружили шестерых граждан из россии и беларуси, которые шпионили в пользу страны-агрессора.