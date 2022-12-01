«Живу в Одессе, люблю Россию»: СБУ задержала женщину, которая собирала деньги на нужды оккупантов

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну пособницу врага в Одесской области. Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против сил обороны на южном и восточном фронтах.

Об этом сообщает СБУ.

Среди этих вражеских подразделений – российские батальонно-тактические группы, которые находятся в захваченных районах Мариуполя и Херсона.

«Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. В этих сообщениях она призывала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением. Для этого предлагала перечислить деньги на банковскую карточку своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок России», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ходе контрдиверсионных мер.

По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины. Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также в общении с окружающими.

Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации «ДНР» и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск. В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.