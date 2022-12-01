В Николаеве будут судить экс-депутата горсовета, который разработал концепцию «Николаевской народной республики»

В суд направили обвинительный акт в отношении заведующего кафедрой одного из вузов города Николаева, который подозревается в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, пособничестве государству-агрессору и изготовлении материалов, оправдывающие агрессию россии против Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что в апреле 2022 года обвиняемый, исповедуя идеи пророссийской направленности, вступил в преступный сговор с представителем главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил России с целью оказания помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

В пресс-службе уточнили, что в период с мая по июнь 2022 года по заданию куратора он разработал концепцию преобразования «новой свободной Николаевской области» с учетом специфики региона и просчетов, которые имели место при создании ДНР/ЛНР.

В своем «труде» под названием «КОНЦЕПЦИЯ становления независимого государства – Николаевской Народной Республики» предатель определил 11 главных пунктов, которые необходимо ввести, в частности:

- создание «Николаевской народной республики» в пределах Николаевской области путем заявления о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины и объявления «государственной независимости» как субъекта международного права с собственной «государственной» символикой, «государственным» языком ) с отдельным акцентом на военно-политическом, экономическом, социально-гуманитарном и культурно-духовном союзе «ннр» с РФ во время «специальной военной операции»; - приостановление действия Конституции Украины и других законодательных актов, деятельность как государственных, так и местных органов власти, всех политических партий с обязательным проведением мероприятий по «тотальной денацификации всех сфер жизнедеятельности ннр» с запрещением любой государственной символики Украины; - создание на территории «ннр» не предусмотренных украинским законодательством органов государственной власти, военизированных вооруженных формирований, правоохранительных органов, судебного органа и определение его деятельности вне украинского правового поля, в том числе с применением высшей степени ответственности – смертной казни - переход всех украинских земель, недр, водных ресурсов, имущества, финансовых ресурсов в собственность НР; «национализации» банков с их активами и государственными предприятиями; - определение денежной единицы на территории «ННР» – «рубль России» и единой из России банковско-финансовой системы; - реорганизация систем образования и здравоохранения "по стандартам лучших образцов этих систем в России, с учётом местных особенностей", осуществление на русском языке образования, которое "интегрируется в российское образовательное пространство", а также проведение социальной политики и организации пенсионной системы "по стандартом рф».

После этого «реформатор» получил новое задание по составлению перечня необходимых управленческих должностей и предоставлению «надежных» кандидатов на их занятие, а также составление за его личной подписью (в качестве коренного жителя г. Николаева), обращение к власти россии «о готовности преобладающей правильно настроенной части николаевцев к отсоединению области от Украины и присоединению к братскому народу России».

Кроме того, в течение апреля-мая текущего года фигурант предоставлял информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и государственных учреждений на территории Николаева.

23 июня 2022 года его противоправная деятельность была прекращена. Во время обыска по месту жительства «реформатора» обнаружена и изъята компьютерная техника, документация и другая переписка с представителем государства – агрессора.

По ходатайству прокурора злоумышленнику избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что речь идет об экс-депутате Николаевского городского совета от запрещенной в Украине ПСПУ Натальи Витренко Сергее Шубине.