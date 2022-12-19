СБУ задержала «финансистку» бывшей оккупационной администрации Купянска

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу агрессора в освобожденных районах Харьковской области.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленницей оказалась бывшая глава одного из отделов Купянского городского совета, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

После временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена «главным специалистом отдела экономического развития».

«На этой должности коллаборантка выполняла указания москвы о распространении кремлевского режима в регионе и обеспечении бесперебойного финансирования оккупационных органов россии. Для этого она производила распределение средств среди вражеских подразделений, а также готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца», - сказано в сообщении.

После освобождения украинского города злоумышленница пыталась скрываться, однако был задержана сотрудникам СБУ. Позже следователи спецслужбы сообщили фигурантке о подозрении по части 2 стастьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время оглашения подозрения задержанная признала свою вину и сообщила, что совершила преступные действия под влиянием российской пропаганды.

Напомним, как СБУ задержала женщину, которая собирала деньги на нужды оккупантов.