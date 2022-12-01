В Болгарии задержали двоих украинок на контрабанде 12 килограммов золота

В Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся незаконно перевезти 12 килограммов золота из Турции в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Прокуратура Ямболского района задержала двух украинок, пытавшихся перевезти драгоценности, пряча их под одеждой. В настоящее время они задержаны на срок до 72 часов. Женщины ехали в микроавтобусе из Турции в Украину через Болгарию, после чего их перехватили на пункте пропуска "Лесное".

На границе задержанные заявили, что им нечего декларировать, а во время проверки и личного досмотра таможенники обнаружили в общей сложности 30 упаковок с ювелирными изделиями, обмотанными изоляционной лентой. Общая сумма ювелирных изделий составила 544,6 тысячи евро.