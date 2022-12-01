На Киевщине полиция закрыла нелегальную табачную фабрику, которая приспособилась к перебоям с электроэнергией

В Киевской области полиция ликвидировала подпольную табачную фабрику.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Подозреваемые наладили масштабное производство сигарет и разветвленную сеть их сбыта на территории Киевской и Полтавской областей. Подпольная табачная фабрика находилась в промзоне в одном из населённых пунктов Бориспольского района. Складское помещение оборудовали необходимым оборудованием и производственными линиями, мощности которых позволяли производить до 50 тысяч пачек сигарет в сутки. Готовую продукцию сбывали под видом известных торговых марок.

«Фабрика» работала в закрытом режиме, а ее работники – вахтовым методом. Дельцы установили дизельную подстанцию, чтобы скрыть потребление большого количества энергоресурсов при производстве и обеспечить его круглосуточную работу.

Оперативники и следователи при силовой поддержке спецназовцев прекратили деятельность подпольной табачной фабрики. Изъяли промышленную линию для производства сигарет, сушильное оборудование, более 7 тонн табака, 168 тысяч пачек готовой продукции. Общая сумма изъятого оборудования и сигарет составляет около 15 миллионов гривен. По предварительным подсчетам, от такой деятельности бюджет ежемесячно не получал до 40 миллионов гривен от уплаты акцизного налога.