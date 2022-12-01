В россии девушку оштрафовали по статье о «дискредитации армии» за лозунг «Нет в***е» – она говорит, что имела ввиду воблу

Жительницу Тюмени Алису Климентову признали виновной по административной статье о «дискредитации вооруженных сил рф» за то, что она написала на асфальте «Нет в***е».

Она должна выплатить штраф в 30 тысяч рублей, сообщает The Insider.

Дело после дачи показаний Климентовой было закрыто, однако полиция обжаловала это решение.

История с лозунгом Климентовой стала резонансной в сентябре 2022 года, когда были опубликован материалы дела. Там Климентова пояснила, что имела в виду «нет вобле», так как испытывает «неприязнь к данному виду рыб». Лозунг быстро разошелся на мемы, вдохновил Семена Слепакова на написание песни, а дизайнеров на создание одежды с соответствующей надписью.

Статья о «дискредитации» российским МВД применяется регулярно. Еще до истории с воблой в марте 2022 года в Москве оштрафовали активистку за пикет с плакатом «Фашизм не пройдет». Лозунг признали дискредитацией армии России. Ей назначили штраф в 50 тысяч рублей.

На жителя российского города Чита Ивана Лосева составили административный протокол по статье о «дискредитации российской армии» за пост с описанием сна про ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского.

А жительницу Казани Светлану Потеряхину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии» за то, что 24 сентября она вышла на акцию против мобилизации с плакатом «Мир».