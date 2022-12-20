Экс-главу районного суда на Закарпатье окончательно приговорили к 5 годам тюрьмы за взятку в 15 тысяч гривен

Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор Высшего антикоррупционного суда от 22 марта 2021 года и определение Апелляционной палаты ВАКС от 31 мая 2022 года, которыми бывший председатель одного из районных судов Закарпатской области Антон Гайдур признан виновным в получении 15 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Соответствующее решение суд принял 20 декабря, сообщает САП.

Заслушав доводы сторон, Верховный Суд поддержал позицию прокурора САП и отказал стороне защиты в удовлетворении кассационной жалобы.

«Таким образом, Высший антикоррупционный суд, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и Кассационный уголовный суд признали бывшего председателя суда виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением на 3 года права занимать должность судьи», - говорится в сообщении.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Гайдур был задержан в феврале 2020 года. Судья требовал и получил 15 тысяч гривен от физического лица за удовлетворение гражданского иска.