Суд в Германии приговорил к двум годам условно 97-летнюю женщину, которая работала в нацистском концлагере

Суд в Германии приговорил к двум годам лишения свободы условно 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, которая в годы Второй мировой войны работала секретарем в концентрационном лагере Штуттгоф. Ее признали причастной к убийству более десяти тысяч человек.

Об этом сообщает Meduza.

Суд в Германии приговорил к двум годам лишения свободы условно 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, которая в годы Второй мировой войны работала секретарем в концентрационном лагере Штуттгоф. Ее признали причастной к убийству более десяти тысяч человек.

По данным следствия, Фюрхнер с 1943 по 1945 год работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где занималась корреспонденцией коменданта, вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера, а также выполняла другие административные обязанности.

Адвокаты женщины настаивали на том, что она не знала о совершаемых массовых убийствах на территории лагеря, однако сторона обвинения смогла доказать, что Фюрхнер была полностью осведомлена о происходящем. В Штуттгофе были убиты около 65 тысяч человек.

- Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что была в Штуттгофе в то время — это все, что я могу сказать, — заявила Фюрхнер в конце судебного процесса.

Дело против Ирмгард Фюрхнер было возбуждено в 2021 году. Первое заседание должно было состояться в конце сентября того же года, однако тогда она попыталась сбежать из дома престарелых, где она находилась. Она на такси добралась до Гамбурга, где вскоре ее задержали.