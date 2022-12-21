На Киевщине «смотрящему», ставшему рецидивистом еще в подростковом возрасте, дали 14 лет тюрьмы

В Киевской области «смотрящий» в СИЗО за ряд преступлений приговорен к 14 годам 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2015 года в Белой Церкви ранее неоднократно судимый несовершеннолетний схватил с земли гранитный камень и ударил им по голове прохожего с целью завладения его имуществом. От удара потерпевший упал, а злоумышленник нанес ему еще несколько ударов ногой по голове и завладел его личными вещами, после чего покинул место преступления. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Находясь под стражей в следственном изоляторе, обвиняемый снискал авторитет среди заключенных и был назначен так называемым «смотрящим» по части корпусов учреждения, где распространял свое преступное влияние. Он взял на себя всю полноту неформальной власти, определил правила поведения и обеспечивал неукоснительный контроль за их исполнением другими лицами.

Обвиняемый, используя свои связи с криминалитетом, создал преступную группу и наладил поступление наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на территорию изолятора и за его пределами в столице. Деньги от их реализации, в том числе и среди осужденных, направлял в так называемый «общак».

Учитывая доводы прокурора, суд признал мужчину виновным в:

- разбойном нападении, сопряженном с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины);

- умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)

- незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также сбыте наркотических средств, передаче наркотических средств в места лишения свободы (ч. 3 ст. 307 УК Украины);

- использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств с целью продления незаконного оборота (ч. 3 ст. 306 УК Украины);

- установлении и распространении преступного воздействия (ч. 2 ст. 255-1 УК Украины);

- незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также сбыте сильнодействующих лекарственных средств (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

До вступления приговора в законную силу указанный гражданин будет находиться под стражей.

Напомним, что в начале 2022 года в Житомире к семи годам тюрьмы приговорили «смотрящего» за колонией – это первый реальный срок по «воровской» статье.

Следует отметить, что вообще первый приговор по «воровской» статье был вынесен на Николаевщине. Однако тогда суд оправдал «смотрящего» за Снигиревской исправительной колонией по обвинению в распространении преступного влияния.