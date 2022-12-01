Неизвестный пытался убить херсонского журналиста Рыженко, выстрелив в него из пистолета

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что на него было совершено покушение на убийство. От смерти его спас бронежилет.

Об этом говорится в его Telegram.

«Что такое удачно повезло. Вчера вечером из-за невероятных пробок поехал на метро на полигон (я занимаюсь со знакомыми силовиками, потому что как показывает время, сейчас нужно иметь соответствующую подготовку). Чтобы не везти в руках броник, в котором занимаюсь, надел его на себя. Когда возвращался решил зайти в аптеку, потому что у меня еще немного простуды. В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка у аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской», – сообщил Рыженко.

В результате у журналиста ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает. По факту покушения на убийство Рыженко написал заявление СБУ.

Как известно, Рыженко после оккупации Херсона российской армией еще какое-то время находился в городе. Но все же ему удалось выехать на подконтрольную Украине территорию.