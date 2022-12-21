В Украине ликвидировали наркогруппировку из гражданских и силовиков, которые могли зарабатывать до $2 миллионов в месяц – обыски прошли и на Николаевщине

На Закарпатье полиция и ГБР задокументировали противоправную деятельность наркогруппировки и прекратили деятельность лаборатории по изготовлению наркотиков в больших объемах. Обыски по делу провели в нескольких регионах Украины. По предварительным оценкам, месячный оборот группировки мог составлять от одного до двух миллионов долларов США.

Об этом сообщили в ГБР и ОГП.

В состав группировки входили как гражданские, так и работники правоохранительных органов. Участники группы занимались незаконным производством психотропов в лабораторных условиях.

По данным следствия, в организацию входили около десяти человек. Для расширения сети сбыта психотропа они привлекали граждан по всей Украине. С клиентами связывались посредством Telegram-канала.

Организовали бизнес трое жителей Закарпатья. Так называемую лабораторию по изготовлению психотропов разместили в частном доме в селе Ужгородском районе. Туда оптовыми партиями доставляли прекурсоры. В среднем синдикат производил до 25 килограммов наркотических веществ в неделю.

Отправку готового товара по Украине контролировал один из соорганизаторов. Большие партии психотропа он регулярно отправлял по почте. Его уличили в Ужгороде во время очередной отправки в сентябре этого года.

Организаторы наркобизнеса подобрали к ОПГ людей из многих регионов, которые в основном занимались реализацией.

Правоохранители провели более 50 обысков жилья, транспортных средств, складских помещений как в Закарпатье, так и на территории Киева, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской, Одесской и Сумской областей.

Изъято около 30 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, десять транспортных средств, оборудование для подпольной лаборатории и фасовочные пакеты для отправки готовых веществ, наличные средства, черные записи, телефоны и банковские карты.

Стоимость изъятого на «черном рынке» составляет более 45 миллионов гривен.

Задержаны 13 человек, в том числе представители правоохранительных органов. Им доложено о подозрениях в участии в преступной организации, незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств, а также контрабанде наркотических средств (статьи 255, 307, 311, 317 УК Украины). По этим же статьям сообщено о подозрениях еще трем находящимся за рубежом фигурантам.

Следственные (розыскные) действия по привлечению всех виновных к уголовной ответственности продолжаются.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.