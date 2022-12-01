В Николаеве полиция разыскивает похитителей, которые вывезли девушку в лес и избили

В Николаеве 23-летнюю девушку похитили ее знакомый и еще один мужчина.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

20 декабря около 18:00 в полицию сообщили о похищении жительницы Николаева. Со свидетельств вернувшейся в город девушки стало известно, что к преступлению причастны ее знакомый вместе с еще одним мужчиной. Они насильно посадили ее в авто и вывезли в лес. Там они нанесли ей телесные повреждения и бросили.

Назначены экспертизы для установления степени тяжести нанесенных травм и проверяется возможный факт сексуального насилия над девушкой.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Полиция выясняет все обстоятельства преступления и местонахождение злоумышленников.